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10 февраля 2017 г.

На Ставрополье в семь раз увеличены объемы поддержки агрокооперации

Ставрополье в этом году в семь раз увеличило объемы поддержки агрокооперации. Такая динамика была озвучена на всероссийском видеоселекторе, прошедшем 9 февраля по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ.

В нем приняли участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – участников региональных программ грантовой поддержки малых форм хозяйствования, а также руководителями органов управления АПК, в том числе и Ставрополья. В ходе видеомоста обсуждались вопросы, касающиеся новых механизмов государственной поддержки этого сектора, состояния дел в КФХ. Директор департамента развития сельских территорий Федерального агроведомства Владимир Свеженец отметил высокую дисциплину ставропольского минсельхоза по выполнению заложенных показателей по поддержке малых форм хозяйствования и пожелал лишь наращивать заданные темпы. Кроме того был рассмотрен вопрос развития потребительской кооперации в нашем регионе. В ближайшие годы планируется создать пятнадцать сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В прошлом году появилось два. В настоящее время ведется работа по созданию еще пяти, которые будут заниматься сбором и переработкой молока, переработке мяса индейки и рыбы. Как подчеркнул в ходе видеоселектора первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко, краевое фермерство – динамично развивающаяся часть многоукладного АПК, вносящее существенный вклад в развитие аграрного сектора и социальной сферы села Ставрополья. Хороший задел для создания и развития КФХ дает реализация грантовой поддержки малых форм хозяйствования. С 2012 года ею воспользовались более полутысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, за пять лет на реализацию этих программ в регионе направлено более одного миллиарда рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170210/na_stavropole_v_sem_raz_uvelicheny_obemy_podderzhki_agrokooperat_100454.html
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