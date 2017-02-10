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10 февраля 2017 г.
И миллион плодовых деревьев / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

На Ставрополье появился селекционно-инновационный центр питомниководства

На базе ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» Минераловодского района, заключившего договор о сотрудничестве с Федеральным научным центром имени И.В. Мичурина, будет создан центр подготовки специалистов в области садоводства. Здесь появился единственный в крае селекционно-инновационный центр питомниководства. Он занимается выращиванием безвирусного посадочного материала плодовых деревьев для закладки садов суперинтенсивного типа, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Планируется, что в этом году будет выращено более одного миллиона таких саженцев.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170210/na_stavropole_poyavilsya_selektsionnoinnovatsionnyy_tsentr_pitom_100443.html
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