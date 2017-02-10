Можно ли отказаться от отпуска с выплатой взамен него компенсации?

Когда рабочий день ненормированный / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

– Можно ли в перечне должностей с ненормированным рабочим днем указать должность работника, которому установлен режим работы четыре часа в день?

– В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса РФ ненормированный рабочий день – это режим работы, когда отдельные работники по распоряжению работодателя при необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

Таким образом, ненормированный рабочий день может устанавливаться как работникам с нормальной продолжительностью рабочего времени, так и тем, кто трудится неполный рабочий день. Перечень таких должностей устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.

– Должен ли работник заранее предупреждать работодателя о выходе из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет?

– Работник не обязан заранее информировать об этом работодателя.

Однако, чтобы избежать конфликтных ситуаций, например, если на должность отсутствующего работник был принят другой специалист по срочному трудовому договору, целесообразно заблаговременно в письменной форме предупредить руководителя о выходе из отпуска. Локальным нормативным актом организации, коллективным договором можно определить порядок возвращения из такого отпуска.

– Может ли работник отказаться от ежегодного оплачиваемого отпуска с выплатой взамен него денежной компенсации?

– В соответствии со статьей 123 ТК РФ оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с графиком, который обязателен как для руководителя, так и для работника. Отказ от оплачиваемого отпуска Трудовым кодексом не предусмотрен. Денежная компенсация за непредоставленные дни ежегодного оплачиваемого отпуска может быть выплачена работнику по его письменному заявлению в том случае, если количество непредоставленных дней превышает продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней (статья 126 ТК). При этом необходимо иметь в виду, что выплата этой компенсации является правом работодателя, а не его обязанностью.

Подготовлено специалистами министерства труда и социальной защиты населения СК.

http://www.stapravda.ru/20170210/mozhno_li_otkazatsya_ot_otpuska_s_vyplatoy_vzamen_nego_kompensat_100436.html