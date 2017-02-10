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10 февраля 2017 г.
Кактусы залегают в спячку / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Как ухаживать за теплолюбивыми комнатными растениями

Кактусы

Уход за комнатными растениями зимой, особенно за теми, чья родина – тропические широты, – занятие хлопотное. Для многих из них снижение температуры может оказаться фатальным: для начала они сбросят листья, будто выражая свое недовольство, а если не предпринять никаких мер, их страдания могут закончиться гибелью.

Важно помнить, что зимой растения следует поливать, когда верхний слой земли в горшке высохнет, советуют эксперты электронного журнала «Дом советов». При избыточном поливе корни загнивают. Хлопоты доставят и домашние фитопитомцы с яркой окраской листьев. Из-за недостатка света листья таких пестролистных растений, как зебрина, сциндапсус золотистый, хлорофитум, теряют характерную окраску, становятся зелеными. Поэтому таких капризуль нужно выставлять на самое светлое место на окне, лучше всего содержать их при температуре не выше +18°С. Олеандр, фуксию и пеларгонию держат в самом прохладном месте и поливают очень умеренно, чтобы не вызвать преждевременный рост. Лучшее место для цикламенов – восточные или южные окна. Отцветающие сенполии ставят в прохладное светлое место, земляной ком периодически увлажняют, поверхность взрыхляют.

У кактусов зимой период покоя, поэтому полив надо значительно сократить. В феврале это делают не чаще 2-3 раз в месяц. При этом надо следить, чтобы вода не попадала на само растение. Лучше поливать в поддон. Одновременно с сокращенным поливом следует на один-два зимних месяца прекратить и внесение удобрений, особенно в декоративные лиственные растения. Не рекомендуется зимой и пересадка, за исключением крайней необходимости.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170210/kak_ukhazhivat_za_teplolyubivymi_komnatnymi_rasteniyami_100440.html
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Как ухаживать за теплолюбивыми комнатными растениями
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