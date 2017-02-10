Извещения о срочной поверке счётчиков водоснабжения в Ставрополе распространяют коммерсанты

Рассылки коммунального «счастья» / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Жители многих многоэтажек в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя получают странные извещения от некоего единого центра обслуживания ЖКХ, напоминающие о необходимости срочно провести поверку счетчиков водоснабжения.

Мой адрес: не дом и не улица...

Внешне эта бумажка выглядит как обычная платежка за жилищно-коммунальные услуги, хотя и без указания адресата – номера дома, квартиры. В послании стоит пометка якобы о повторном уведомлении, а также указан срок проведения работ – с конца января до конца февраля. Сообщается, что «в целях соблюдения нормативов пользования приборами учета воды и дальнейшей эксплуатации для оформления заявки» необходимо обратиться по такому-то телефону. Для пущей убедительности составители этого «манускрипта» вспомнили Федеральный закон и постановление Правительства РФ, согласно которым индивидуальные приборы учета должны пройти обязательную метрологическую поверку.

Мы позвонили по указанному телефону и первым делом поинтересовались происхождением самой организации. На другом конце провода приветливая девушка сообщила, что фирма создана совсем недавно, поэтому пока не успела обзавестись своей страничкой в Интернете и зарегистрироваться в необходимых государственных структурах. А приходить, мол, никуда не надо, мастеров можно вызвать и по телефону, а ориентировочная стоимость работ – от тысячи рублей.

Растревоженные подобными «письмами счастья» горожане, особенно пожилого возраста, начинают паниковать, а нередко и попадаются на удочку предприимчивых дельцов.

– Признаюсь, меня вначале смутило громкое название организации – единый центр обслуживания ЖКХ, – рассказывает жительница много-этажки по улице 50 лет ВЛКСМ Вера Игнатенко. – Складывается ощущение, что это какая-то официальная контора, а чтобы проверить счетчики, нужно обязательным образом обращаться именно по указанному телефону. Как тут не поверишь?

В нескольких ТСЖ Юго-Западного микрорайона старшие домов даже развесили в подъездах предупреждающие объявления об откровенном навязывании жителям замены счетчиков по завышенной цене.

Навязчивый сервис: себе дороже

А еще в Ставрополе есть фирмы, которые «косят» под муниципальный водоканал. Как рассказали в настоящем МУП «Водоканал», двойники звонят по телефону преимущественно пожилым и, представляясь сотрудниками городского водоканала, предлагают установить прибор учета воды или заменить отслуживший свой срок на новый. Все это якобы с существенной скидкой для пенсионеров. И решаться нужно как можно быстрее, потому что «сейчас такие же работы производят у соседей». В результате предприимчивые дельцы добиваются своего, получая навар от завышенной стоимости работ, в отличие от существующих расценок. Есть еще одна беда: приборы учета, размещение которых строго регламентировано правилами и определяется в соответствии с проектом, устанавливаются такими горе-мастерами часто неправильно, с нарушением прописанных норм, а значит, нуждаются в переустановке.

В МУП «Водоканал» Ставрополя официально заявляют: все подобные действия и рассылка вышеупомянутых платежек в почтовые ящики жителей краевого центра к деятельности предприятия не имеют никакого отношения.

– Хочу напомнить горожанам, что в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели, – говорит начальник отдела сбыта и организации коммерческого учета МУП «Водоканал» Ставрополя Татьяна Руденко. – В краевом центре поверкой приборов учета занимается ФБУ «Ставропольский ЦСМ». Наряду с этим в водоканале Ставрополя работает специальный водомерный цех, оснащенный необходимым оборудованием. Поверка приборов учета воды и выдача заключений на базе данного подразделения проводятся представителем регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний. Никакие иные поверочные работы не могут быть признаны действительными. Соответственно, заключения, выданные другими организациями, не будут иметь силу при начислении платежей. Горожане должны отдавать себе отчет, что предложения так называемых сервисных и прочих служб, «оккупировавших» их почтовые ящики, не более чем рекламная рассылка коммерческих фирм.

Частные лавочки без аккредитации

Многие частные лавочки, работающие на этом рынке без необходимой аккредитации, неплохо зарабатывают. Судите сами. Стоимость поверочных работ в МУП «Водоканал» Ставрополя 245 рублей, а фирмы, ведущие сейчас активную рекламную рассылку, предлагают сделать это в пять-шесть раз дороже: за 1500 рублей, причем независимо от результата и якобы по льготной программе.

На данный вид деятельности – установку приборов учета – сегодня лицензия не требуется, пояснили в водоканале. Любая фирма вправе предложить подобную услугу населению. При этом место установки приборов учета строго определено проектом и действующим законодательством. Согласиться с предложенными условиями и воспользоваться услугой или нет – выбор потребителя. Важно также помнить, что после установки счетчика необходимо его опломбировать. Сделать это может только исполнитель коммунальных услуг (управляющая организация, товарищество собственников жилья) или МУП «Водоканал», к примеру, в частном секторе. Поставленная другими организациями пломба не имеет абсолютно никакой силы. Между тем поверка делается только в аккредитованных метрологических службах.

Как показывает практика, на сферу услуг ЖКХ приходится значительная часть нарушений и, как следствие, жалоб от населения. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, в основном ставропольцы жалуются на навязывание дополнительных услуг, непредоставление необходимой информации, ущемление прав потребителей, нарушение условий договора об оказании услуг.

Кстати, Ставрополье не единственный регион, в котором обнаружены предприниматели, промышляющие под вывеской единого центра обслуживания ЖКХ. Однако на официальном сайте Росаккредитации в числе аккредитованных компаний этот центр не значится.

http://www.stapravda.ru/20170210/izvescheniya_o_srochnoy_poverke_schetchikov_vodosnabzheniya_v_st_100422.html