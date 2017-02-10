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10 февраля 2017 г.
Спасение от мышей / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Избавляемся от мышей дома: советы и средства

Мыши

Во многих сельских районах Ставрополья отмечается нашествие мышей. По данным краевого Роспотребнадзора, их численность нынче в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. В январе в медицинские учреждения стали уже обращаться жители края с признаками туляремии, хотя в минувшем году такого не было.

Как пояснили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», люди заражаются туляремией при прямом контакте с грызунами и зайцами, а также через продукты питания и воду, к которым «приложились» те же мыши или крысы. Особенно часто факторами передачи инфекции становятся фрукты и овощи, хранящиеся в подвалах, а также колодезная или родниковая вода.

Как же спастись от такого нашествия? Среди наиболее распространенных приспособлений для борьбы с грызунами специалисты выделяют несколько: ультразвуковые отпугиватели, ловушки с клейкой основой, мышеловки и ведра с водой. Мыши обладают хорошим чутьем, поэтому редко попадают в мышеловку в одном и том же месте. Поэтому ее необходимо периодически перемещать в другие зоны. Ультразвуковые отпугиватели появились относительно недавно, но практически сразу же получили широкое распространение. По статистике, в течении 2 – 3 дней все грызуны окончательно покинут дом.

В хозяйственных магазинах можно встретить специальный клей, который используется для борьбы с грызунами. Для этого необходимо нанести клеящую основу на плотный картон или пластмассовую поверхность и все это поместить в непосредственной близости от мышиной норы. В состав клея входит особое вещество, которое привлекает мышей своим запахом. После того как мышь попадется, она приклеивается практически намертво и при попытке освободиться только сильнее увязает в клейкой основе. Такой способ подходит для тех людей, которым необходимо ликвидировать несколько грызунов. Если их очень много, то эффективность не очень велика.

В специализированных торговых точках существует множество ядов, которые также можно использовать, особенно в частных домах и на дачах. Выручают и народные методы борьбы. Один из них: вырежьте небольшой круг из картона или пенопласта и закрепите его на ведре с водой с одной стороны. На круг необходимо положить кусочек сыра или другой аппетитный продукт. После того как грызун попытается добраться до приманки, картонный круг переворачивается, опрокидывая в воду непрошеного гостя. Популярное средство у дачников – бутылка, сдобренная растительным маслом внутри и семечками на дне. Обратно выбраться на волю у мышей практически нет никаких шансов.

Существует и фитозащита. Как показывает практика, больше всего мыши не любят запах перечной мяты, чернокорня и пижмы. Дачники утверждают: если посадить по всему периметру частного дома грядки с этими растениями, можно надолго забыть о грызунах, которые и близко не подойдут к источнику сильного запаха, а следовательно, и к вашему дому.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170210/izbavlyaemsya_ot_myshey_doma_sovety_i_sredstva_100441.html
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