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10 февраля 2017 г.

Форум молодых педагогов прошел в Александровском районе

На базе средней школы № 16 Алесксандровского района состоялся Форум молодых педагогов района «Ступени профессионального роста молодого педагога». В его работе приняли участие педагоги общеобразовательных организаций до 35 лет. Было отмечено, что в районе уделяется большое внимание становлению молодых педагогов, их профессиональному росту. Организаторы форума убеждены, что он станет традиционным мероприятием, так как поможет молодым педагогам утвердиться в профессии.

Молодые педагоги с большим интересом прослушали лекцию и поучаствовали в бизнес-тренинге и мастер-классе «Крылатое счастье учителя».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/forum_molodykh_pedagogov_proshel_v_aleksandrovskom_rayone_100473.html
Фотография к статье Форум молодых педагогов прошел в Александровском районе

Фото:архив администрации Александровского района
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