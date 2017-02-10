Форум молодых педагогов прошел в Александровском районе
На базе средней школы № 16 Алесксандровского района состоялся Форум молодых педагогов района «Ступени профессионального роста молодого педагога». В его работе приняли участие педагоги общеобразовательных организаций до 35 лет. Было отмечено, что в районе уделяется большое внимание становлению молодых педагогов, их профессиональному росту. Организаторы форума убеждены, что он станет традиционным мероприятием, так как поможет молодым педагогам утвердиться в профессии.
Молодые педагоги с большим интересом прослушали лекцию и поучаствовали в бизнес-тренинге и мастер-классе «Крылатое счастье учителя».
Фото:архив администрации Александровского района