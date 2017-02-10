Фея не из сказки / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Бывают дни, когда все складывается лучшим образом. Кажется, Земля дышит, живет и крутится исключительно для того, чтобы исполнить желания одного человека, того самого счастливчика, на время одаренного сверхспособностью говорить со Вселенной на одном языке.

Согласитесь, в такие дни кажется, что дорога до работы стала короче в пять раз, а ты в восемь раз краше и на три килограмма легче. Неудивительно, что в эти счастливые дни происходят самые волнующие встречи, а жизнь наполняется событиями, которые остаются в памяти надолго.

А бывает, хочется провалиться сквозь землю, поселиться на необитаемом острове или зарыться (в моем случае) в газетных подшивках, притворившись неодушевленным предметом.

Кто-то называет это депрессией и ссылается на нехватку витаминов. Люди с философским складом ума говорят о несоответствии статуса личным потребностям. Те, кто попроще и мудрее, выражаются еще яснее – лень.

Хуже лени, которая серьезно портит жизнь, может быть только… В любой работе (и в нашей, и в вашей) есть что-то такое, что делать не просто лень, а даже неприятно. Например, журналисту приходится общаться с людьми, к которым в обычных условиях он не подошел бы, а профессия требует, а начальник настаивает, а газетная полоса ждет именно твоего «шедевра». И журналист снимает телефонную трубку, бежит на ненавистную встречу (потому что он человек и тоже может испытывать это чувство). Впрочем, не стану лукавить и скажу, что в моей трудовой биографии таких случаев по пальцам пересчитать (постучу по деревянному столу), рассказывать о них совсем не хочется. Зато с большой благодарностью вспоминаются встречи с людьми, которые помогли, научили, проявили внимание.

…Одна из глубинок Ставропольского края открылась мне благодаря редакционному заданию. Сегодня понимаю, что немного безумно было поехать зимой на автобусе в неизвестном направлении, заранее не прочитав многих деталей, чтобы разобраться в сути проблемы, изложенной в письме нашим читателем-ветераном. А тогда я, не задумываясь, ринулась выполнять свой профессиональный долг. На улице, как уже упомянула, правила настоящая зима. Сугробы по колено, мороз беспощадный. Таким он становится, если «наслаждаться» им слишком долго.

Водитель автобуса высадил меня на обочине большой дороги и махнул рукой в сторону проселочной, куда якобы мне нужно было идти.

– Иди прямо, потом свернешь налево, через два перекрестка направо, – инструктировал он меня.

Конечно, ничего не запомнила. То ли мороз так неблагоприятно повлиял на память, то ли была самонадеянна. Скорее всего, полагалась на людей, как и сейчас делаю, оказавшись в незнакомой местности. Дорога была длинная, а людей долго не встречалось по маршруту следования.

Мороз и солнце – день чудесный! Рабочий день… В выделенные полчаса одиночества на морозе я не проклинала судьбу, а наслаждалась живописными видами, а еще мыслью, что мне наконец-то поручили суперответственное задание. Так сказать, «звездный час», ведь тогда только начинала штурмовать высоты нашей необычной профессии. В общем, здорово, как не взгляни на ситуацию!

Шла, сочиняя в голове вопросы, представляла, как пройдет встреча с автором письма, как я спасу его в сложной ситуации, точно фея из волшебной сказки. А оказалась, что сама встретила настоящую фею.

…Наконец-то я пришла! Небольшое село, маленькие домики, раскиданные в хаотичном порядке, широкая дорога сменяется узкой, ее пересекает еще более «изящная» тропа. Так же хаотично растут высокие деревья, так же по необъяснимой логике расселились большие снежные сугробы. Но главное – красивое необъятное небо! И тут я встретила ее, мою фею. Так как село было небольшим и все друг друга знали, я изложила доброй незнакомке цель моего прибытия в их края. Она тут же позвонила своему мужу (да, у феи был муж, да еще и на машине), вместе мы поехали по названному мной адресу, вместе расспросили ветерана о сути его проблемы. Я все тщательно записала. А потом моя знакомая пригласила к себе домой, угостила чаем. Мы долго разговаривали о жизни: точнее, я молчала, а она рассказывала удивительные истории. В ее словах было столько мудрости, любви и тепла! На прощание она подарила мне небольшую иконку на память о нашей встрече, которую я до сих пор бережно храню.

К слову, ветерану тоже удалось помочь, но это совсем другая история. После этой командировки, благополучно добравшись до дома, пришла к удивительно простому и приятному выводу: добро – дело наших рук. Поэтому моя хорошая знакомая Юля, которая недавно перебралась в Нью-Йорк, со спокойным сердцем перечисляет свои кровные в благотворительные фонды для детей… Поэтому моя подруга Людмила помогает пожилой соседке, ежедневно покупая ей продукты в магазине (дочь у бабушки живет в Москве, а сыну проблемы пожилой мамы, видимо, не интересны)... Поэтому героиня одной из моих публикаций Катя ухаживает за бездомными животными, пристраивает их в добрые руки... Поэтому сотни людей откликаются, когда в каком-то регионе нашей страны (или какой-нибудь другой страны) случается беда...

Мне бесконечно дорог мир, в котором люди заботятся друг о друге. И это не доброта, не жертва, не милосердие. Это просто наша жизнь.

http://www.stapravda.ru/20170210/dobro__delo_nashikh_ruk_100455.html