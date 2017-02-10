Что делать, если утеряна справка об установлении инвалидности?

Если справка потеряна / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Что делать и куда обращаться, если я потерял справку об установлении инвалидности?

В. Новиков. Ставрополь.

На этот вопрос читателя «СП» отвечает руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России В. Нестеров:

– В этом случае инвалид (его законный или уполномоченный представитель) может получить дубликат в бюро медико-социальной экспертизы, выдавшем справку, или в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства.

В заявлении нужно указать обстоятельства утраты справки и место ее выдачи. При этом оформляется новый акт освидетельствования в федеральном государственном учреждении МСЭ без фактического проведения дополнительного освидетельствования инвалида, в котором делается запись о выдаче дубликата справки взамен утраченной.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170210/chto_delat_esli_uteryana_spravka_ob_ustanovlenii_invalidnosti_100435.html