150 млн рублей выделено на возведение и ремонт 9 домов культуры на Ставрополье

Чтоб не погасли очаги культуры / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В этом году в крае будет построено и отремонтировано девять домов культуры. Такие прогнозы прозвучали на региональном совещании, прошедшем в Лермонтове при участии губернатора Владимира Владимирова. При поддержке депутатов ГД РФ от Ставрополья на эти цели из федерального бюджета поступило 150 млн рублей. С учетом регионального софинансирования объем затрат составит около 160 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора. Большая их часть придется на поселок Светлый Новоалександровского района и аул Шарахалсун Туркменского, где будут возведены новые дома культуры. Общая стоимость двух объектов – более 57 млн рублей. Остальные средства пойдут на капитальный ремонт домов культуры в райцентрах Арзгирского, Грачевского, Красногвардейского, Курского и Левокумского районов, а также в некоторых селах Буденновского, Георгиевского, Петровского и Советского районов. На встрече шла речь и о судьбе ДК в Лермонтове, пострадавшего несколько лет назад от пожара. На его восстановление будет выделено более 140 млн руб, из них 53 млн рублей уже в этом году.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170210/150_mln_rubley_vydeleno_na_vozvedenie_i_remont_9_domov_kultury_n_100453.html