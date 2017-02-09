Жители Ставрополья должны за воду 530 миллионов рублей

У жителей Ставрополья, по данным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», просроченная задолженность за питьевое водоснабжение составляет 530 миллионов рублей. Более 53 миллионов из них не заплатили управляющие организации. Причем это долг абонентов за срок более 6 месяцев.

Задолженность физических лиц перед «Ставрополькрайводоканалом» за прошлый год увеличилась на 20,9 миллиона рублей.

Во всех филиалах крайводоканала специалисты ведут работу с абонентами. С теми, кто готов погасить долг, оформляется договор рассрочки. С остальными разговор продолжится в зале суда. А еще должников ожидают ограничения. Сначала выносятся предупреждения о приостановлении водоснабжения, после чего у них есть 20 дней на погашение долга. Если он не оплачен, крайводоканал приостанавливает водоснабжение. Должникам из квартир многоквартирных домов ограничивается не водоснабжение, а водоотведение. Выход стоков из квартиры перекрывается специальным устройством. Но и тем, и другим кроме долга придется оплатить и работы по приостановке и возобновлению услуги, отмечают в пресс-службе «Ставрополькрайводоканала».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170209/zhiteli_stavropolya_dolzhny_za_vodu_530_millionov_rubley_100405.html