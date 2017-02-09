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9 февраля 2017 г.

За 2016 год на Ставрополье заведено более 600 дел по незаконному обороту алкоголя

На Ставрополье в прошлом году выявлено более 600 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.Эта цифра прозвучала на первом в этом году заседании комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота зеленого змия. С этим злом, как говорится, борются всем миром.

В заседании приняли участие представители ряда заинтересованных структур, мониторящие ситуацию. Правоохранительные органы Ставрополья зафиксировали 672 таких преступления, из них тяжких и особо тяжких – 77, в крупном и особо крупном размерах – 30. В производстве находится 152 уголовных дела. Раскрыто 143, из них в суд направлено – 136, к уголовной ответственности привлечен 171 человек. Причиненный ущерб превысил 76 млн. рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю завершило почти полтысячи проверок деклараций по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, по результатам которых вынесено девятнадцать решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения более чем на полмиллиарда рублей. Доначисленные суммы акциза поступили во все уровни бюджета. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, ведомством в минувшем году выдано, переоформлено и продлено 876 лицензий на розничную продажу алкоголя. Отказано 126 их соискателям. Комитет провел почти 900 проверок. Большая часть связана с подачей заявлений о предоставлении лицензии, остальная — на основе обращений жителей края и организаций, по согласованию с прокуратурой Ставропольского края. Возбуждено почти полторы тысячи дел об административных правонарушениях, столько же составлено протоколов об административных правонарушениях. Штрафные санкции — более 8,1 млн. рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170209/za_2016_god_na_stavropole_zavedeno_bolee_600_del_po_nezakonnomu__100450.html
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За 2016 год на Ставрополье заведено более 600 дел по незаконному обороту алкоголя
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