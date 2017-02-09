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9 февраля 2017 г.

Вор-рецидивист украл 16 тысяч рублей в Пятигорске

В Пятигорский отдел внутренних дел обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что в одном из магазинов у нее украли кошелек с 5 тысячами рублей. Вора нашли, это ранее неоднократно судимый житель Минераловодского городского округа. Установлена его причастность к подобной краже, из кассы другого магазина он утащил 11 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170209/vorretsidivist_ukral_16_tysyach_rubley_v_pyatigorske_100424.html
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