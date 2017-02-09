В Труновском районе водитель заснул за рулем и совершил тройное ДТП

8 февраля около 4 часов 30 минут утра на улице Титова села Донского водитель автомобиля «Лада Приора» из-за переутомления заснул за рулем и налетел на стоящую «ГАЗель», которая по инерции сдвинулась с места и врезалась в соседнюю «Волгу», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Травмирована пассажирка «Приоры» – 45-летняя жительница Донского.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170209/v_trunovskom_rayone_voditel_zasnul_za_rulem_i_sovershil_troynoe__100439.html