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9 февраля 2017 г.

В Ставропольском крае ресоциализацируют бывших преступников

Сотрудники уголовно-исполнительной системы способствуют успешной ресоциализации в обществе бывших осужденных. Они помогают в оформлении паспорта, медицинского полиса, обеспечивают нуждающихся после освобождения жильем и уходом в специальных приютах и центрах реабилитации.

Не имея жилья и работы, даже сильный духом человек может совершить еще одно преступление. В прошедшем году в исправительных учреждениях Ставропольского края было 13 бывших заключенных без жилья, документов и родственников, отметили в пресс-службе УФСИН России по краю. Усилиями сотрудников УИС пятеро освободившихся были определены по месту жительства родственников. Еще пятеро направлены в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, который находится в поселке Свистуха. Случаев оказания помощи бывшим осужденным немало. В 2016 году на свободу вышли 174 престарелых и инвалида. Двое из них нуждались в жилье и уходе, чем их обеспечили в специализированном интернате. Другого бывшего осужденного устроили в региональный психосоциальный реабилитационный центр. Который является благотворительным проектом Ольги Ширяевой.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170209/v_stavropolskom_krae_resotsializatsiruyut_byvshikh_prestupnikov_100434.html
Фотография к статье В Ставропольском крае ресоциализацируют бывших преступников

Фото: пресс-служба УФСИН России по краю.
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В Ставропольском крае ресоциализацируют бывших преступников
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