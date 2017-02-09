В Ставрополе за вымогательство на 8 лет приговорили подполковника

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность и. о. начальника 1-го отдела следственной части ГУ МВД России по СКФО подполковника юстиции Алексея Мосиенко, причастного к получению взятки.

Установлено, что он вымогал 1 100 000 рублей у жителя Ставрополя за снятие ареста с расчетных счетов коммерческих структур, наложенного в рамках возбужденного уголовного дела. При получении денег А. Мосиенко задержали сотрудники краевого УФСБ.

Недавно Промышленный районный суд Ставрополя приговорил А. Мосиенко к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11 миллионов рублей.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20170209/v_stavropole_za_vymogatelstvo_na_8_let_prigovorili_podpolkovnika_100423.html