В Невинномысске мужчина украл у знакомой 5 тысяч рублей

В Невинномысске мужчина двадцати девяти лет от роду буквально напросился в гости к своей знакомой. Как чуть позже выяснилось – с недобрыми целями. Стоило хозяйке ненадолго оставить непрошеного визитера в комнате одного, как злоумышленник нашел и похитил пять тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью в отдел МВД России по Невинномысску. Сотрудники правопорядка оперативно выявили и задержали подозреваемого в краже. Как выяснилось, любитель чужих денег уже был ранее судим за аналогичное преступление. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170209/v_nevinnomysske_muzhchina_ukral_u_znakomoy_5_tysyach_rubley_100430.html