В Невинномысске дан старт благотворительной акции «Импульс добра»

Шестого апреля в Невинномысске состоится 11 городской благотворительный вечер «Счастье жить, любить и добро творить!». В его рамках уже сейчас в городе стартовала традиционная благотворительная акция «Импульс добра».

Как сообщили в администрации Невинномысска, цель акции – собрать средства на лечение тяжелобольных детей. Стать участником доброго дела просто: пополнить импровизированные банки-копилки, установленные во всех образовательных учреждениях Невинномысска или отправить с мобильного телефона на специальный номер сообщение с суммой списываемого с баланса пожертвования.

Эти пожертвования, сделанные неравнодушными горожанами, помогают тяжело больным детям: благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество» совместно с комитетом по труду и социальной поддержке населения администрации приобретает для ребят необходимое медицинское и реабилитационное оборудование, дорогостоящие лекарственные препараты и т.д. Малоимущим семьям покупают продукты, одежду и обувь.

За более чем десять лет существования благотворительного фонда «Первое городское благотворительное общество» привлечено свыше 24 миллинов рублей, в том числе в 2016 году – более 4 миллионов рублей. Материальную помощь получили 1012 детей-инвалидов, детей-сирот, детей из многодетных и малоимущих семей. 214 тяжелобольных детей смогли пройти высокотехнологичное лечение как в России, так и за рубежом.

Сейчас помощь благотворителей ждут 375 детей с ограниченными возможностями здоровья; 230 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; более 90 детей, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подведение итогов акции «Импульс добра» состоится на городском благотворительном вечере «Счастье жить, любить и добро творить!» 6 апреля 2017 года.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170209/v_nevinnomysske_dan_start_blagotvoritelnoy_aktsii_impuls_dobra_100448.html