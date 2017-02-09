В Изобильненском районе пропал 35-летний мужчина

19 января текущего года в правоохранительные органы Изобильненского района сообщили об исчезновении 35-летнего жителя села Найденовки. Следственные органы проводят проверку. Уже известно, что ночью 16 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Пропавший – инвалид II-группы, имеет склонность к бродяжничеству, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Приметы пропавшего – на вид 35 лет, среднего телосложения, рост 185 сантиметров, волосы и глаза темные. Особые приметы – усы и борода, хромает на левую ногу, сутулится, над правым ухом шрам 5 сантиметров, многочисленные мелкие шрамы на голове, на левом плече след от удаления татуировки. Пропавший был одет в темно-синюю куртку-пуховик, джинсы, серый пуловер, черные кожаные зимние ботинки на мех.

При наличии сведений о судьбе этого человека, следственные органы просят сообщить в Изобильненский межрайонный следственный отдел по телефону: 8(865-45)2-46-52, либо в полицию по номеру: 02.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170209/v_izobilnenskom_rayone_propal_35letniy_muzhchina_100433.html