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9 февраля 2017 г.

В Ипатовском районе строят овощехранилище мощностью 20 тысяч тонн

В Ипатовском районе приступили к строительству крупного овощехранилища. Делается это в рамках инвестиционного проекта ООО СХП «Агроинвест» и на территории Винодельненского, пояснили в министерстве сельского хозяйства СК. На первом этапе предполагается строительство овощехранилища мощностью семь тысяч тонн с дальнейшим увеличением до 20 тысяч тонн. Он будет оснащен современным вентиляционным и холодильным оборудованием. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в канун сезона – в июне этого года. Общая стоимость проекта полмиллиарда рублей. Он обеспечит работой как минимум сто человек. Выращивание овощей является стратегическим направлением развития ООО СХП «Агроинвест», входящего в группу ИРРИКО. Ожидается, что в ближайшие годы объем овощного производства здесь вырастит в разы. Реализация проекта стала возможной благодаря построенному и реконструированному орошаемому земельному участку площадью со значительной государственной поддержкой. В 2014 году, после ввода объекта в эксплуатацию, в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» предприятию компенсировано более 123 млн. рублей, в т. ч. 78,3 млн. рублей из средств федерального бюджета, 45,0 млн. рублей – из краевого.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170209/v_ipatovskom_rayone_stroyat_ovoschekhranilische_moschnostyu_20_t_100451.html
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