Тактические занятия для ставропольских кадетов провели «Русские витязи»

Несколько дней в селе Сенгилеевском на базе военно-патриотического клуба «Русские витязи» проходили тактико-специальные занятия ставропольских кадетов. Совершив марш по заснеженной пересеченной местности, сводный отряд кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра провел часть весенних каникул на базе «Русских витязей».

В программе были занятия и сдача зачетов шефам — офицерам подразделения СОБРа 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

А вечерами перед отбоем ермоловцы читали отрывки из книг Петра Стефановича Федосова, старейшего попечителя кадетки, который недавно отметил 80-летний юбилей, и смотрели хроникальные фильмы о казачестве Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20170209/takticheskie_zanyatiya_dlya_stavropolskikh_kadetov_proveli_russk_100428.html