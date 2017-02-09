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9 февраля 2017 г.

Ставропольские автоинспекторы спасли четырех замерзающих путешественников

Ставропольские автоинспекторы спасли четырех замерзающих путешественников

Для четверых жителей Георгиевска возвращение из Краснодарского края едва не закончилось трагедией. На помощь им пришел экипаж ДПС, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Примерно в час ночи на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от села Курсавка у водителя автомашины «ВАЗ-21074» сломалось газовое оборудование — не выдержало мороза. Плюс к этому шел ледяной дождь. За несколько минут авто покрылось слоем льда. В салоне было четверо — водитель и три пассажира. Более двух часов они самостоятельно пытались отремонтировать машину.

Положение спало появление наряда ДПС, патрулировавшего территорию. Ситуация была не простая. Автомобиль уже примерз к обочине. Полицейские пригласили продрогших молодых людей в патрульный автомобиль, напоили их чаем. Освободив автомобиль ото льда, полицейские отбуксировали его в ближайшую автомастерскую Курсавки. Когда путники добрались до дома, они записали видеообращение с благодарностью ставропольским сотрудникам ГИБДД за оказанную помощь.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170209/stavropolskie_avtoinspektory_spasli_chetyrekh_zamerzayuschikh_pu_100429.html
Фотография к статье Ставропольские автоинспекторы спасли четырех замерзающих путешественников
Ставропольские автоинспекторы спасли четырех замерзающих путешественников
Ставропольские автоинспекторы спасли четырех замерзающих путешественников
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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