Ставропольские автоинспекторы спасли четырех замерзающих путешественников

Для четверых жителей Георгиевска возвращение из Краснодарского края едва не закончилось трагедией. На помощь им пришел экипаж ДПС, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Примерно в час ночи на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от села Курсавка у водителя автомашины «ВАЗ-21074» сломалось газовое оборудование — не выдержало мороза. Плюс к этому шел ледяной дождь. За несколько минут авто покрылось слоем льда. В салоне было четверо — водитель и три пассажира. Более двух часов они самостоятельно пытались отремонтировать машину.

Положение спало появление наряда ДПС, патрулировавшего территорию. Ситуация была не простая. Автомобиль уже примерз к обочине. Полицейские пригласили продрогших молодых людей в патрульный автомобиль, напоили их чаем. Освободив автомобиль ото льда, полицейские отбуксировали его в ближайшую автомастерскую Курсавки. Когда путники добрались до дома, они записали видеообращение с благодарностью ставропольским сотрудникам ГИБДД за оказанную помощь.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170209/stavropolskie_avtoinspektory_spasli_chetyrekh_zamerzayuschikh_pu_100429.html