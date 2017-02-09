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9 февраля 2017 г.

«Сложности перехода» объясняют ставропольским детям госавтоинспекторы

В рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» в детских садах Красногвардейского района сотрудники Госавтоинспекции вместе со специалистами отдела образования и родителями проводят игровые занятия по ПДД. На них ребята узнают основы безопасного поведения на проезжей части и рядом с ней, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Родители вместе с педагогами объясняют детям, где их могут поджидать «дорожные ловушки». Также дошкольникам показывают мультфильмы, герои которых изучают правила дорожного движения. А родителям инспекторы ГИБДД, несмотря на проведенные занятия, советовали контролировать поведение ребят вблизи проезжей части.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170209/slozhnosti_perekhoda_obyasnyayut_stavropolskim_detyam_gosavtoins_100412.html
Фотография к статье «Сложности перехода» объясняют ставропольским детям госавтоинспекторы
Игровые занятия по ПДД
Игровые занятия по ПДД
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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