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9 февраля 2017 г.

С центром молодежного творчества и МФЦ ознакомился Андрей Мурга в Невинномысске

В Невинномысске министр экономического развития СК Андрей Мурга ознакомился с работой Центра молодежного инновационного творчества «Бионика»

Заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр экономического развития Андрей Мурга посетил в Невинномысске центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Бионика».

– Создание инновационного пространства на Ставрополье – одна из приоритетных задач, – подчеркнул вице-премьер. – Такие центры дают понимание о направлениях развития современных технологий, создают условия для формирования интеллектуальной элиты края.

В связи с этим были даны поручения. ЦМИТ края – принять участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и представить предложения в программу «Неделя инноваций в Ставропольском крае – 2017». Руководству центра – рассмотреть возможность предоставления услуг детям на безвозмездной основе.

Также в ходе рабочей поездки А. Мурга посетил МФЦ Невинномысска и принял участие в обсуждении вопросов привлечения средств в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Ключевая цель программы – снизить зависимость населения моногородов от работы градообразующих предприятий.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170209/s_tsentrom_molodezhnogo_tvorchestva_i_mfts_oznakomilsya_andrey_m_100403.html
Фотография к статье С центром молодежного творчества и МФЦ ознакомился Андрей Мурга в Невинномысске
В Невинномысске министр экономического развития СК Андрей Мурга ознакомился с работой Центра молодежного инновационного творчества «Бионика»
В Невинномысске министр экономического развития СК Андрей Мурга ознакомился с работой Центра молодежного инновационного творчества «Бионика»
Фото: пресс-служба ГКУ СК «МФЦ»
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