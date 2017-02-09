С центром молодежного творчества и МФЦ ознакомился Андрей Мурга в Невинномысске

Заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр экономического развития Андрей Мурга посетил в Невинномысске центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Бионика».

– Создание инновационного пространства на Ставрополье – одна из приоритетных задач, – подчеркнул вице-премьер. – Такие центры дают понимание о направлениях развития современных технологий, создают условия для формирования интеллектуальной элиты края.

В связи с этим были даны поручения. ЦМИТ края – принять участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и представить предложения в программу «Неделя инноваций в Ставропольском крае – 2017». Руководству центра – рассмотреть возможность предоставления услуг детям на безвозмездной основе.

Также в ходе рабочей поездки А. Мурга посетил МФЦ Невинномысска и принял участие в обсуждении вопросов привлечения средств в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Ключевая цель программы – снизить зависимость населения моногородов от работы градообразующих предприятий.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170209/s_tsentrom_molodezhnogo_tvorchestva_i_mfts_oznakomilsya_andrey_m_100403.html