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9 февраля 2017 г.

«Ростелеком» и «Газпром нефть» будут сотрудничать в области развития Интернета

ПАО «Ростелеком»

«Газпром нефть» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и промышленного интернета. Основная цель соглашения – установление долгосрочного и эффективного сотрудничества между компаниями, формирование новых бизнес-моделей, совместная разработка и внедрение инновационных ИТ-технологий.

Одной из ключевых точек приложения сил станет реализация программ и мероприятий, исследовательских и прикладных проектов в сфере промышленного Интернета*. Так, «Ростелеком» в настоящее время занимается созданием платформы для промышленного интернета, которая при участии специалистов «Газпром нефти» может быть адаптирована под действующие и перспективные бизнес-процессы и промышленные приложения компании.

Кроме того, планируются совместные работы по мониторингу трендов в области инноваций, обмену информацией и научно-техническому сотрудничеству.

По словам старшего вице-президента ПАО «Ростелеком» Марии Флорентьевой, соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и индустриального интернета с «Газпром нефтью» является логичным продолжением сотрудничества компаний в ИТ-сфере. «Внедрение промышленного интернета – на сегодняшний день одна из важнейших тенденций, которая уже в ближайшие годы затронет практически все отрасли. Технологии IIoT имеют огромный потенциал в нефтегазовой отрасли и позволят повысить эффективность и безопасность производственных процессов, прогнозировать необходимые мероприятия. «Ростелеком», со своей стороны, выступая уже не один год надежным бизнес-партнером для крупных клиентов, готов внести свой вклад в достижение новых стратегических задач «Газпром нефти», – заявила она.

Как отметил начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Константин Кравченко, сотрудничество двух компаний направлено на кооперацию в области создания и внедрения промышленного интернета в России, а также совместное участие в разработке соответствующих стандартов. «Развитие промышленного интернета актуально для всех секторов промышленности, в том числе – нефтегазовых компаний. «Газпром нефть» последовательно выступает за взаимодействие промышленных предприятий, поставщиков оборудования и программного обеспечения, телеком операторов, научно-исследовательских организаций для того, чтобы как можно скорее включиться в активное формирование рынка промышленного интернета в нашей стране», – подчеркнул он.

 

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170209/rostelekom_i_gazprom_neft_budut_sotrudnichat_v_oblasti_razvitiya_100407.html
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