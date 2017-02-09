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9 февраля 2017 г.

«Родина» победила в агроспартакиаде Красногвардейского района

II районная спартакиада работников АПК

В Красногвардейском прошла II районная спартакиада работников АПК. В ней приняли участие пять команд. Более ста аграриев соревновались по семи видам спорта. К мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам, дартсу и гиревому спорту в этом году организаторы, спорткомитет и администрация района, добавили стрельбу из пневматической винтовки. В итоге первенство одержала команда СПК колхоза «Родина». Кстати, хозяйство уделяет большое внимание спорту. Благодаря ему в селе Дмитриевском появился современный футбольный стадион. Началось строительство крытого спортивного комплекса, финансирование которого ведется, в том числе, за счет колхоза. Второе место заняла сборная «Агросоюз Красногвардейский», третье – «Приволье». Призы победителям вручил первый заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Руденко.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170209/rodina_pobedila_v_agrospartakiade_krasnogvardeyskogo_rayona_100421.html
Фотография к статье «Родина» победила в агроспартакиаде Красногвардейского района
II районная спартакиада работников АПК
II районная спартакиада работников АПК
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Спорт
«Родина» победила в агроспартакиаде Красногвардейского района
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