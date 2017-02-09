Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему следователю по особо важным делам краевого главка МВД России А. Мосиенко. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере. В 2011 году он расследовал уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. По ходатайству следователя судами был наложен арест на автомобиль супруги и расчетные счета подозреваемого. В 2014 году, когда злоумышленнику было предъявлено обвинение за преступления в сфере экономической деятельности, следователь предложил ему снять арест с имущества супруги и расчетных счетов его самого. Что и было сделано. После снятия ареста автомобиль был немедленно продан супругой. По такой же схеме через год следователь предложил снять арест и со счетов обвиняемого. И сделал это, но запросил за услуги более 1 000 000 рублей. Обвиняемый заявил о требовании с него взятки в УФСБ России по краю. После передачи денег Мосиенко был задержан сотрудниками УФСБ.

Суд признал А. Мосиенко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 8 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 11 000 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, сроком на 3 года, сообщили в Промышленном суде.

В ходе рассмотрения уголовного дела А. Мосиенко вину в совершении преступления не признал. Приговор суда не вступил в законную силу. Как утверждают адвокаты, он будет обжалован.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170209/prigovor_byvshemu_sledovatelyu_po_osobo_vazhnym_delam__8_let_kol_100447.html