Подкупить судей для клиента за 2 миллиона рублей обещала адвокат в Ставрополе

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Ставропольской краевой коллегии адвокатов, подозреваемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере. 25 октября 2016 года женщина-адвокат сказала брату осужденного ставропольчанина, что она может передать 2 миллионов рублей судьям краевого суда. Это плата за принятие ими решения об отмене приговора Шпаковского райсуда. Себе адвокат «скромно» определила награду за оказание юридической помощи в 250 тысяч рублей. При получении денег она была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по краю, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170209/podkupit_sudey_dlya_klienta_za_2_milliona_rubley_obeschala_advok_100431.html