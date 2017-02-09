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9 февраля 2017 г.

На Ставрополье оценили экологическую обстановку

Экологическая обстановка на Ставрополье остается благоприятной. К такому выводу пришли на заседании коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, где подвели итоги работы в 2016 году.

Оптимистичные выводы подтверждает государственный экологический мониторинг. Так, в прошлом году в Петровском, Благодарненском и Грачевском районах проверили качество воздуха. На территории жилых зон превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих атмосферу веществ не установлено.

В региональном кадастре отходов в настоящий момент содержатся сведения о 254 объектах, в том числе девяти полигонах ТКО, 147 санкционированных и 98 несанкционированных свалках. В 2016 году в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», более полумиллиона человек приняли участие в мероприятиях по очистке от мусора и благоустройству территорий, ликвидированы около трех тысяч стихийных свалок. Ведется работа по поиску и предварительной оценке объектов накопленного вреда окружающей среде. В перечне 18 выведенных из эксплуатации полигонов и свалок твердых бытовых отходов.

В Ставропольском крае на конкурсной основе будет выбран региональный оператор по обращению с отходами. Для реализации проектов по ликвидации свалок и рекультивации загрязненных земельных участков, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов приглашает глав муниципальных образований принять участие в Государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170209/na_stavropole_otsenili_ekologicheskuyu_obstanovku_100397.html
Фотография к статье На Ставрополье оценили экологическую обстановку
Заседание коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края
Заседание коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края
Фото:пресс-службы минприроды края
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