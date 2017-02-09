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9 февраля 2017 г.

Города России поборются за звание самого доброго

1 марта стартует всероссийская акция #МарафонДобрыхДел, посвященная Году экологии. Участникам будет предложено пройти пять этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Победитель, помимо всероссийского признания, получит два билета в любую точку России. Также будут названы десять самых добрых городов и десять самых добрых школ.

Регистрация проходит на сайте добродела.рф. Кстати, в прошлом году самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье – Санкт-Петербург. Участие в акции приняли свыше семи тысяч россиян из 250 городов России.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170209/goroda_rossii_poboryutsya_za_zvanie_samogo_dobrogo_100419.html
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