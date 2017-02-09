Ессентукский тхэквондист стал лучшим на международных соревнованиях в Турции

На клубном чемпионате Европы по тхэквондо, который состоялся в турецком городе Анталья, золотую медаль завоевал спортсмен из Ессентуков Магомед Льянов. Воспитанник тренера Климента Ли из местной школы олимпийского резерва провел пять боев и во всех победил.

http://www.stapravda.ru/20170209/essentukskiy_tkhekvondist_stal_luchshim_na_mezhdunarodnykh_sorev_100417.html