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9 февраля 2017 г.

Ессентукский тхэквондист стал лучшим на международных соревнованиях в Турции

На клубном чемпионате Европы по тхэквондо, который состоялся в турецком городе Анталья, золотую медаль завоевал спортсмен из Ессентуков Магомед Льянов. Воспитанник тренера Климента Ли из местной школы олимпийского резерва провел пять боев и во всех победил.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170209/essentukskiy_tkhekvondist_stal_luchshim_na_mezhdunarodnykh_sorev_100417.html
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