Директор стадиона в Благодарном устроил себя на две полставки, работая ещё и контролёром

В Благодарненском районе местная прокуратура выявила казус, случившийся с директором стадиона «Колос». Он директорствует дважды на дню, в одно и то же время.

Прокуратура между тем расценила сей пассаж как факт нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации города Благодарного (учредитель – В. Л.) и директора автономного учреждения «Благодарненский стадион «Колос». Прежде чем стать дважды директором, он устроился на основное место работы контролером службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». И трудится там полный восьмичасовой рабочий день. В оставшееся время возглавляет спортивное сооружение.

– Согласно статье 284 Трудового кодекса РФ, – разъясняет прокурор района старший советник юстиции Виктор Чаплыгин, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день.

Директор, видимо, решил, что он окажется хитрее всех хитрых и разбил ставку директора стадиона на две полставки. Первого «полдиректора» приняли на работу 3 апреля 2012 года, второго – 4 апреля. И с обоими заключили трудовые договоры. Пока оставим открытым вопрос: куда смотрели при подписании таких полставочных договоров юрист и кадровик администрации города?

Но такой конфликт интересов полностью подпадает под определение Федерального закона «О противодействии коррупции»: «ситуация, при которой личная заинтересованность лица, замещающего должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей». И по закону сам директор стадиона должен был принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, чего он не сделал.

Директор-контролер ведет еще и предпринимательскую деятельность, связанную с функционированием спортивных объектов. К теме нашей статьи это напрямую не относится, но поразиться тому, как много успевает этот гражданин, все-таки стоит.

В трудовых договорах, заключенных администрацией Благодарного с каждой из «половинок» директора стадиона, предусмотрено, что те вправе выполнять работу у другого работодателя только с согласия администрации города. Но, по данным прокуратуры, таких разрешений ни один из «полудиректоров» не получал.

Дальше – больше. Руководитель муниципального стадиона по закону должен ежегодно предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Прокуратура обнаружила, что он в справках за 2014 и 2015 годы вместо дохода по основному месту работы указал полученное от работы по совместительству в качестве директора стадиона «Колос». Плюс к этому часть имущества в справке о доходах предпочел не упомянуть. Вот такой еще коррупциогенный фактор. Он просматривается в деятельности, считает прокуратура, не только директора спортивного объекта, но и «представляемого им учреждения органа местного самоуправления». Все это, если заглянуть в статью 81 Трудового кодекса РФ, может стать основанием для расторжениям трудового договора из-за утраты доверия. Этого и потребовала от главы Благодарного прокуратура района. А также – привлечь виновных должностных лиц администрации, осуществляющих кадровую работу, к строгой дисциплинарной ответственности.

http://www.stapravda.ru/20170209/direktor_stadiona_v_blagodarnom_ustroil_sebya_na_dve_polstavki_r_100420.html