Золотая свадьба и секрет счастья супругов Септа из Ставрополя

Всегда вместе / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

Не многие пары могут похвастаться такой датой: вот уже 50 лет рука об руку идут по жизни супруги Септа – Георгий Иванович и Лариса Алексеевна. Накануне юбилея корреспондент «Ставропольской правды» побывала у них в гостях, чтобы узнать, в чем кроется секрет семейного счастья.

Их биографии тесно сплетены с судьбой большой страны, и, слушая истории жизни семьи, невольно восторгаешься невероятной силой духа Георгия Ивановича и настоящей женской мудростью Ларисы Алексеевны... А жизнь их была такой, что и позавидовать можно, и посочувствовать.

Они родились и росли в Азербайджанской ССР, в разное время окончили Бакинский педагогический институт, а встретились, когда ей было 20, а ему 26 лет. Как рассказала Лариса Алексеевна, пошла с другом в кино, а когда сеанс закончился, поздороваться к ним, а точнее, к ее спутнику, подошел Георгий Иванович. Сегодня он уверяет, что сразу приметил красоту девушки. Через некоторое время назначил свидание, но опоздал. Вот как выкрутился из ситуации.

– Я прождала его какое-то время в назначенном месте, – вспоминает Лариса Алексеевна, – да и пошла домой. Захожу, сидит Георгий на кухне с мамой, мило беседует. Я думаю, ему понравилась моя мама, она была тихой и спокойной, поэтому он выбрал меня в жены.

Георгий Иванович, в свою очередь, с улыбкой добавляет, что всю молодость был увлечен комсомольским делами, жену искать было некогда, поэтому особо не изучал характер избранницы. Но не прогадал! На протяжении всей жизни она самый верный и преданный друг, а он ее надежная стена.

После свадьбы жизнь буквально завертелась. Юная Лариса и знать не могла, какое будущее их ждет. Георгий Иванович всегда был активистом. В студенческие годы – видным комсомольцем, работал во Всесоюзном лагере «Артек», трудился в студенческом строительном отряде, отслужил в армии.

В 1968 году Гейдар Алиев, будучи председателем КГБ Азербайджана, оценил инициативность и энергичность молодого парня и предложил Георгию Ивановичу служить в органах госбезопасности. Согласился. Он быстро продвигался по карьерной лестнице. В период с июня 1983 по март 1988 года, в самое сложное для жителей региона время, когда разгорелся карабахский конфликт, Септа возглавлял деятельность чекистов автономной области. В тот момент на его плечи легла огромная ответственность и большая задача – не позволить ситуации обостриться. О тех временах супруги вспоминают с сожалением. Лариса Алексеевна считает, что не было никакой необходимости трогать давно установленные в регионе границы. Георгий Иванович с супругой солидарен. Он лучше всех знает детали карабахской трагедии. Видел, как рушились семьи, как в один миг жизнь многих людей буквально перевернулась.

Все эти годы Лариса Алексеевна была рядом с супругом: в разное время преподавала русский язык на подготовительном факультете в Азербайджанском институте нефти и химии и Степанокертском педагогическом институте. В марте 1988 года Георгий Иванович возглавил подразделение в аппарате КГБ Азербайджана, а в июле из-за резкого обострения межнациональной обстановки в Баку руководством КГБ СССР было принято решение о его переводе в управление госбезопасности по Ставропольскому краю.

Потом ушел в новую федеральную структуру – налоговую полицию, которая только начинала формироваться. Был первым заместителем начальника УФСНП России по Ставропольскому краю. А Лариса Алексеевна до выхода на пенсию трудилась в Ставропольской государственной медицинскй академии.

28 лет Георгий Иванович проработал в органах безопасности, 7 лет – в налоговой полиции. Имеет множество госнаград, звание генерал-майора, почетного сотрудника налоговой полиции, награжден именным оружием.

Сегодня на заслуженном отдыхе Георгий Иванович и Лариса Алексеевна все время отдают семье – дочери Инне, которая стала кандидатом медицинских наук и вот уже 14 лет руководит отделением функциональной диагностики и УЗИ в краевой клинической больнице, и внучке Виктории, которая учится на четвертом курсе в Ставропольском государственном медицинском университете.

Конечно, жизнь была непростой, но оба отметили: если отмотать время назад, они снова выбрали бы друг друга. А на вопрос о секрете счастливой семейной жизни отвечают просто: верили, уважали друг друга, жили одними идеалами.

http://www.stapravda.ru/20170208/zolotaya_svadba_i_sekret_schastya_suprugov_septa_iz_stavropolya_100340.html