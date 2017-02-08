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8 февраля 2017 г.

Житель Пятигорска несколько месяцев уклонялся от выплаты алиментов

Несколько месяцев судебным приставам не удавалось взыскать с пятигорчанина алименты — 60 тысяч. По факту он нигде не работал, а на приходы приставов реагировал спокойно, зная, что ни имущества, ни банковских счетов у него нет. Но должник трудоустроился охранником, и ситуация изменилась. Пристав предупредил его о том, что направит исполнительный лист на новое место работы. Алиментщик был наслышан о непримиримом отношении директора к должникам и уже на следующий день выплатил 60 тысяч.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170208/zhitel_pyatigorska_neskolko_mesyatsev_uklonyalsya_ot_vyplaty_ali_100385.html
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