Житель Пятигорска несколько месяцев уклонялся от выплаты алиментов

Несколько месяцев судебным приставам не удавалось взыскать с пятигорчанина алименты — 60 тысяч. По факту он нигде не работал, а на приходы приставов реагировал спокойно, зная, что ни имущества, ни банковских счетов у него нет. Но должник трудоустроился охранником, и ситуация изменилась. Пристав предупредил его о том, что направит исполнительный лист на новое место работы. Алиментщик был наслышан о непримиримом отношении директора к должникам и уже на следующий день выплатил 60 тысяч.

http://www.stapravda.ru/20170208/zhitel_pyatigorska_neskolko_mesyatsev_uklonyalsya_ot_vyplaty_ali_100385.html