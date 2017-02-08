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8 февраля 2017 г.

В Труновском районе водитель врезался в ограждение дома

Наезд на ограждение дома

7 февраля около 8 часов утра на 22-м километре автодороги «Изобильное – Труновское – Кугульта» (территория села Донского) водитель автомашины «ВАЗ-211440» не справился с управлением, съехал с проезжей части и налетел на ограждение дома, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель, 26-летний житель этого села, доставлен в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/v_trunovskom_rayone_voditel_vrezalsya_v_ograzhdenie_doma_100394.html
Фотография к статье В Труновском районе водитель врезался в ограждение дома
Наезд на ограждение дома
Наезд на ограждение дома
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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