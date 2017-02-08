В Труновском районе водитель врезался в ограждение дома

7 февраля около 8 часов утра на 22-м километре автодороги «Изобильное – Труновское – Кугульта» (территория села Донского) водитель автомашины «ВАЗ-211440» не справился с управлением, съехал с проезжей части и налетел на ограждение дома, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель, 26-летний житель этого села, доставлен в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170208/v_trunovskom_rayone_voditel_vrezalsya_v_ograzhdenie_doma_100394.html