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8 февраля 2017 г.

В ставропольской кадетке соревновались в стрелковом двоеборье

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова прошли соревнования допризывной молодежи образовательных учреждений Промышленного района Ставрополя.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетки Игорь Погосов, в дисциплинах «стрелковое двоеборье» и «неполная разборка-сборка автомата Калашникова» первое место, кубок и ценный подарок завоевала команда кадетов-ермоловцев. Вторыми стали учащиеся лицея № 16, на третьем месте команда СОШ № 6.

На торжественном построении победителей поздравляли и вручали награды представители районной администрации, генерал-майор Вячеслав Костюнин из краевого Союза генералов и Анатолий Грищенко, представляющий краевой Союз офицеров запаса.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170208/v_stavropolskoy_kadetke_sorevnovalis_v_strelkovom_dvoebore_100383.html
Фотография к статье В ставропольской кадетке соревновались в стрелковом двоеборье
Соревнования по стрелковому двоеборью
Соревнования по стрелковому двоеборью
Фото: пресс-бюро КШ
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