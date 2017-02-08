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8 февраля 2017 г.

В Ставропольском крае открыли охоту на незарегистрированных перевозчиков

На Ставрополье началась охота на нелегальных таксистов. Профилактические мероприятия проходят на территории края с 8 по 11 февраля. В рейдах принимают участие полицейские, сотрудники министерства транспорта СК, налоговой службы и местных администраций. Как утверждает министерство дорожного хозяйства, на территории Ставрополья работают более 4 тысяч нелегальных перевозчиков. Особое внимание будет обращено на «бомбил» в крупных городах Ставрополья и регионе Кавказских Минеральных Вод, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/v_stavropolskom_krae_otkryli_okhotu_na_nezaregistrirovannykh_per_100413.html
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