В Ставропольском крае открыли охоту на незарегистрированных перевозчиков
На Ставрополье началась охота на нелегальных таксистов. Профилактические мероприятия проходят на территории края с 8 по 11 февраля. В рейдах принимают участие полицейские, сотрудники министерства транспорта СК, налоговой службы и местных администраций. Как утверждает министерство дорожного хозяйства, на территории Ставрополья работают более 4 тысяч нелегальных перевозчиков. Особое внимание будет обращено на «бомбил» в крупных городах Ставрополья и регионе Кавказских Минеральных Вод, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.