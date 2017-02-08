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8 февраля 2017 г.
Перетанцевали всех / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

В Ставрополе состоялись чемпионат СКФО и Кубок Ставрополя по современным танцам

В Ставропольском спортивно-оздоровительном комплексе «Русь» состоялись чемпионат СКФО и III Кубок Ставрополя по современным танцевальным направлениям. Эти соревнования являются обязательным отборочным этапом для участия танцоров в первенстве России, которое пройдет в марте в Санкт-Петербурге.

Очередного триумфа добился танцевальный коллектив «Лаки Джем» (руководитель Екатерина Федотова). Практически во всех номинациях ее воспитанники доминировали на танцполе, а в некоторых дисциплинах даже заняли весь пьедестал почета. В категориях «юниоры девочки, хип-хоп» и «взрослые девушки, хип-хоп» «золото» выиграли Мария Запенкова и Валерия Комышева, «серебро» у Дарьи Жижериной и Алины Череватовой, «бронза» у Марии Хариной и Анастасии Федотовой. Чемпионами и призерами также стали Семен Вакалов и Полина Удодова, Александра и Анна Курс, Ева Шевченко, Александр и Анжелика Чернокожевы, Святогор Чудин и Янис Скрипников, Тимур Гаджиев и Алиса Меняйлова, Стас Обрядин и Влад Строганов.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170208/v_stavropole_sostoyalis_chempionat_skfo_i_kubok_stavropolya_po_s_100341.html
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