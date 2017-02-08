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8 февраля 2017 г.

В СКФУ с помощью игр обучают будущих менеджеров и финансистов

В Северо-Кавказском федеральном университете начала работу Международная зимняя школа «Менеджмент и финансы: развитие профессиональных навыков современного менеджера», организованная совместно с университетом Тренто (Италия) и партнерами института экономики и управления СКФУ. Зимняя школа собрала более 70 студентов. СКФУ представляют студенты института экономики и управления и института сервиса, туризма и дизайна (филиала) в Пятигорске.

Программа школы предполагает уникальный набор курсов, специально разработанных и ориентированных на развитие профессиональных навыков будущих менеджеров и финансистов. Так, открывает программу день инвестора в научной библиотеке СКФУ. Второй день – маркетолога – пройдет в новом корпусе СКФУ, куда буквально несколько дней назад переселился институт экономики и управления. Третий будет днем финансиста, четвертый – менеджера, пятый – страховщика. Запланированы также деловые игры, дискуссионные площадки, мастер-классы, круглые столы и конкурсы. В роли тренеров и координаторов выступают практикующие специалисты от предприятий-партнеров. В завершение школы ее участников ждет экскурсия на знаменитый курорт Архыз.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/v_skfu_s_pomoschyu_igr_obuchayut_buduschikh_menedzherov_i_finans_100380.html
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