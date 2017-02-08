В СГАУ на чемпионате по корпоративным финансам победил «Финансовый легион»

Победил «Финансовый легион» / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

В Ставропольском государственном аграрном университете прошел III чемпионат по корпоративным финансам. 44 студента трех факультетов соревновались в знании менеджмента и способности управлять финансами. Оценивало участников чемпионата компетентное жюри, в состав которого вошли представители ряда бизнес-структур, банков и страховых компаний. В итоге победу одержала команда «Финансовый легион», вице-чемпионом стала команда «Корпоративный роман». Победителям вручены дипломы, призы и подарки.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170208/v_sgau_na_chempionate_po_korporativnym_finansam_pobedil_finansov_100366.html