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8 февраля 2017 г.
Победил «Финансовый легион» / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

В СГАУ на чемпионате по корпоративным финансам победил «Финансовый легион»

В Ставропольском государственном аграрном университете прошел III чемпионат по корпоративным финансам. 44 студента трех факультетов соревновались в знании менеджмента и способности управлять финансами. Оценивало участников чемпионата компетентное жюри, в состав которого вошли представители ряда бизнес-структур, банков и страховых компаний. В итоге победу одержала команда «Финансовый легион», вице-чемпионом стала команда «Корпоративный роман». Победителям вручены дипломы, призы и подарки.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170208/v_sgau_na_chempionate_po_korporativnym_finansam_pobedil_finansov_100366.html
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