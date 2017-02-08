В селе Дивном открылся долгожданный обновленный кинотеатр

Ура, кино! / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

В Дивном свершилось событие, о котором давно мечтали сельчане. Давно, около 30 лет назад, в селе сгорел единственный кинотеатр «Комсомолец».

И вот счастливый случай: в 2016 году Ставропольский край принял участие в проекте «Киноклуб: культура, образование, коммуникации», благодаря которому в Дивном открылся обновленный кинозал.

На церемонии открытия кинозала присутствовала депутат Госдумы России Елена Бондаренко.

– В Ставропольском крае в рамках «Киноклуба» открылось 15 кинозалов, в которых демонстрируются фильмы в формате 3D, – сообщила депутат. – Стоимость каждого зала – 5 миллионов рублей. Только благодаря совместным усилиям властей различных уровней возможны такие преобразования.

Но это еще не все. Парламентарий рассказала о федеральных проектах, в рамках которых можно привлечь средства для ремонта Дома культуры Дивного. Был также затронут вопрос строительства спортивного комплекса, завершить работы на этом объекте планируется в 2018 году.

В этот же день состоялась встреча с активом Апанасенковского района. Кроме Елены Бондаренко в ней приняли участие депутат Думы Ставропольского края Игорь Андрющенко и первый заместитель министра культуры СК Галина Павлова. Во время совместного приема граждан были подняты проблемы, касающиеся индексации ежемесячных денежных выплат многодетным семьям за счет средств регионального бюджета, ремонта дорог и детских садов, уплаты взносов за капитальный ремонт жилья, и многие другие.

А зрители в этот день посмотрели нашумевший фильм «Викинг». На афише февраля есть еще мультики и первый на дивенском экране фильм «Великая стена», снятый в формате 3D.

http://www.stapravda.ru/20170208/v_sele_divnom_otkrylsya_dolgozhdannyy_obnovlennyy_kinoteatr_100331.html