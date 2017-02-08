В Пятигорске женщину задушил колготками ее сожитель

6 февраля в одном из домовладений Пятигорска было обнаружено тело женщины с многочисленными травмами. Следователи краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, и оперативники полиции по «горячим следам» раскрыли преступление. Убийцей оказался 39-летний сожитель женщины. Днем 6 февраля, из-за ревности мужчина поссорился с подругой, избил ее и задушил капроновыми колготками. Затем отнес тело в ванну и скрылся.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170208/v_pyatigorske_zhenschinu_zadushil_kolgotkami_ee_sozhitel_100410.html