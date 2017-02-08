Чуть менее года назад наша газета рассказала о необычном природном феномене, который наблюдали жители Невинномысска. Прошлой зимой, в конце февраля года в городе химиков зацвела верба. Казалось бы, этот «рекорд» перекрыть невозможно. Ан нет. Этой зимой в Невинке верба расцвела... 7 февраля: деревья, как по команде, выпустили густые нежные «барашки».

Стоит отметить, что в этот раз цветение вербы произошло во время оттепели, наступившей после сильных морозов. В этом-то, скорее всего, и кроется разгадка необычного явления. Как утверждают ученые-ботаники, верба может выбросить свои соцветия не только в феврале, но и в середине зимы, то есть в декабре-январе. Необходимое для того условие – около недели должны стоять плюсовые температуры. В общем, в цветении вербы под Новый год, оказывается, не будет ничего сверъестественного.

http://www.stapravda.ru/20170208/v_nevinnomysske_verba_zatsvela_v_fevrale__prirodnyy_fenomen_100363.html