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8 февраля 2017 г.

В Невинномысске потушили пожар в ларьке по продаже автозапчастей

Пожар на рынке автозапчастей

В Невинномысске пожарные потушили ларек по продаже автозапчастей. Пожар вспыхнул ранним утром 7 февраля на одной из городских улиц. К месту пожара экстренно выдвинулись сразу три пожарных расчета, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Действовать пришлось максимально оперативно. Ведь в помещении находилось множество пожароопасных веществ (масла, жидкости, запчасти и многое другое). А к ларьку вплотную прилегал автосервис. Пожарным даже пришлось вскрыть обшивку стен магазина, чтобы добраться до всех участков горения. В итоге возгорание удалось быстро ликвидировать, но огнем повреждено множество товаров. Ущерб подсчитывается.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170208/v_nevinnomysske_potushili_pozhar_v_larke_po_prodazhe_avtozapchas_100398.html
Фотография к статье В Невинномысске потушили пожар в ларьке по продаже автозапчастей
Пожар на рынке автозапчастей
Пожар на рынке автозапчастей
Фото:пресс-служб ПАСС СК
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В Невинномысске потушили пожар в ларьке по продаже автозапчастей
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