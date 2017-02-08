В Невинномысске потушили пожар в ларьке по продаже автозапчастей
В Невинномысске пожарные потушили ларек по продаже автозапчастей. Пожар вспыхнул ранним утром 7 февраля на одной из городских улиц. К месту пожара экстренно выдвинулись сразу три пожарных расчета, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
Действовать пришлось максимально оперативно. Ведь в помещении находилось множество пожароопасных веществ (масла, жидкости, запчасти и многое другое). А к ларьку вплотную прилегал автосервис. Пожарным даже пришлось вскрыть обшивку стен магазина, чтобы добраться до всех участков горения. В итоге возгорание удалось быстро ликвидировать, но огнем повреждено множество товаров. Ущерб подсчитывается.
Фото:пресс-служб ПАСС СК