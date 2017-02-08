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8 февраля 2017 г.

В Курском районе пес Рик помог найти наркотики

Служебная собака по кличке Рик помогла раскрыть преступление

Сотрудники полиции Курского района обследовали домовладение 43-летнего ранее судимого жителя станицы Стодеревской. Служебная собака по кличке Рик обнаружила тщательно спрятанный полимерный пакет, в котором находилось вещество серо-зеленого цвета. Как определили эксперты – конопля. Вес изъятого наркотика – более 19 граммов, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/v_kurskom_rayone_pes_rik_pomog_nayti_narkotiki_100415.html
Фотография к статье В Курском районе пес Рик помог найти наркотики
Служебная собака по кличке Рик помогла раскрыть преступление
Служебная собака по кличке Рик помогла раскрыть преступление
Фото:пресс-служба ГУ МВД России
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