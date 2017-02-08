В Кировском районе бывших полицейских осудили за взяточничество

Бывшим старшим оперуполномоченным Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте Александру Шатунову и Денису Астратенко вынесли приговор. Их признали виновными в получение взятки, рассказали в краевом управлении СКР.

В производстве Шатунова и Астратенко находился материал проверки по факту вырубки лесонасаждений с использованием эскалатора ГУП СК «ЖКХ Кировского района». В сентябре 2015 года без надлежащего оформления договора на оказание услуг, они запугали возможностью привлечения к уголовной ответственности исполняющего обязанности генерального директора и предложили заплатить им 100 тысяч рублей. Позже они сбросили половину этой суммы. Деньги и.о. гендиректора ГУПа передал полицейским уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по краю.

Приговором суда Шатунову и Астратенко назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных органах, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с властными полномочиями в отношении граждан и организаций сроком на 3 года.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170208/v_kirovskom_rayone_byvshikh_politseyskikh_osudili_za_vzyatochnic_100392.html