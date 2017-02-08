Цены растут: на Ставрополье дорожают овощи и молочные продукты

По данным Ставропольстата, индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском крае в январе текущего года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,8 процента, в том числе на продовольственные товары он увеличился на 1,3, на непродовольственные товары – на 0,8, на услуги, оказываемые населению, – на 0,2 процента.

На продовольственном рынке больше всего подорожала плодоовощная и молочная продукция. В овощных магазинах и на рынках дороже стали помидоры (на 29,7), виноград (на 20,7), огурцы (на 17,7), лук (на 12,6 процента). Больше приходится платить также за соки, морковь, фруктово-ягодные консервы для детского питания. Рост цен отмечен на маргарин, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, мясные полуфабрикаты, рыбу и морепродукты.

Снижение цен зафиксировано на сахар, мясо птицы, безалкогольные напитки, вареные колбасы, шампанское, пиво, кофе – они подешевели в среднем на один-три процента. А стоимость минимального набора продуктов питания в январе составила 3457,8 рубля и возросла по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8 процента.

В группе непродовольственных товаров более всего подорожали товары для животных, легковые автомобили, хлопчатобумажные ткани и металлические предметы домашнего обихода – на 1,5-5,8 процента. Дороже теперь стоят перевязочные материалы, моторное топливо, бензин, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. В то же время снизились цены на стиральные машины, домашнюю обувь, средства связи, шерстяные ткани.

Из услуг, оказываемых населению края, увеличилась стоимость страхования (на 5,9), дошкольного воспитания (на пять), фотоателье (на 2,4 процента). Дешевле на 5,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем стали обходиться услуги железнодорожного транспорта, на 3 процента – услуги по подключению к Интернету, на 1,6 процента – санаторно-оздоровительные услуги.

А. РУСАНОВ , по материалам Ставропольстата

http://www.stapravda.ru/20170208/tseny_rastut_na_stavropole_dorozhayut_ovoschi_i_molochnye_produk_100372.html