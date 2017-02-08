Ставропольский изомузей проводит уроки в школе

Музей пришел в лицей / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств продолжает цикл уроков в средних школах краевого центра. Первое мероприятие – «Великая Отечественная война глазами художников» – прошло в лицее № 17 Ставрополя. Научный сотрудник музея Елена Калабухова представила ребятам экспозицию работ известных российских и ставропольских художников. Пятиклас-сников особенно заинтересовали картины нашего земляка В. Шегедина (на снимке), который принимал участие в битве за Кавказ, освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Обратив внимание ребят на сделанный этим мастером портрет участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Григория Рябушко, Е. Калабухова рассказала им о том, как еще школьником он решил стать летчиком, занимался в Ставропольском аэроклубе. В честь героя на Аллее почетных граждан краевого центра установлена стела и открыта мемориальная доска. Школьники узнали много нового и о партизанском движении в оккупированном Ставрополе, движении молодогвардейцев в Левокумском районе. Такие «музейные» уроки не только дополняют школьную программу, по сути, это патриотическое воспитание средствами изобразительного искусства.

http://www.stapravda.ru/20170208/stavropolskiy_izomuzey_provodit_uroki_v_shkole_100306.html