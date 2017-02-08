Ставропольские автоинспекторы помогли с неисправным автомобилем девушке-водителю

В Буденновском районе сотрудники Госавтоинспекции увидели на обочине автодороги автомобиль, стоящий на «аврийке», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Оказалось, девушка-водитель больше двух часов не могла завести мотор — аккумулятор сел на морозе. Так как автомобиль был технически неисправен, и устранить поломку на месте не удалось, сотрудники Госавтоинспекции отбуксировали автомашину на ближайшую станцию техобслуживания, где ее отремонтировали.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170208/stavropolskie_avtoinspektory_pomogli_s_neispravnym_avtomobilem_d_100390.html