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8 февраля 2017 г.
Медали юных фигуристов / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

Сборная юных фигуристов из Ставрополя собрала 11 медалей

В Ставропольском президентском кадетском училище состоялся открытый городской турнир по фигурному катанию, посвященный Дню зимних видов спорта. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области.

Всего было разыграно 26 комплектов наград по 13 возрастным номинациям. По итогам соревнований у сборной команды Ставрополя три золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170208/sbornaya_yunykh_figuristov_iz_stavropolya_sobrala_11_medaley_100368.html
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